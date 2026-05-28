İstanbul'un Fethi Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'un Fethi Etkinlikleri Başlıyor

28.05.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Gül, fethin 573. yıl dönümü için tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, fetih gün boyunca yürüyüş, mehter konserleri, hatim programları, gösteri uçuşları, mapping etkinlikleri, konserler ve havai fişek gösterileriyle kutlanacak.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Gül, "Fethin arifesinde fetih şenliklerinin bütün hazırlıkları tamamlandı. İstanbullu hemşehrilerimizi çifte bayram yaşamaya, etkinliklere davet ediyoruz." dedi.

Etkinliklerin görülmeye değer olduğunu kaydeden Gül, "İlk defa dronları kullanarak fethi canlandırıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, 7'den 70'e herkesin izlemesi gereken görsel bir şölen olacak. Dronlarımız yaklaşık 15 dakika fethi canlandırarak görsel olarak tarihi özetlemiş olacak." diye konuştu.

Fetih ruhunun muhafaza edilmesi gerektiğini kaydeden Gül, "Hemşehrilerimizden son isteğimiz, adeta düğün yeri gibi evlerini, iş yerlerini bayraklarla süslemeleri. Fethi şehir olarak kutlamamız lazım." ifadesini kullandı.

Kentte düzenlenecek etkinlikler

Kentin birçok noktasında gerçekleşecek etkinlikler kapsamında, yarın saat 09.30-18.00 arasında Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni ziyarete açılacak. Saat 10.30'da Fatih Camisi'nde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi ziyaret edilecek.

Kutlamalar kapsamında saat 11.00'de ise Beyazıt Meydanı'ndan başlayıp Ayasofya Meydanı'na kadar sürecek "Fetih Yürüyüşü" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethinden Türkiye Yüzyılı'na 1453 Genç Hafızdan 1453 Hatim" programı da saat 12.00'de Fatih Camisi Külliyesi'nde yapılacak.

Program kapsamında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde saat 12.30'da "1453 Hatim Programı" yapılacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere tüm selatin camilerde de cuma namazı sonrası aşure ve lokma ikramı olacak.

Saat 12.15'te "Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi" temalı görsel gösteri deneyim çadırı ziyaretçilere açılacak.

Deniz etkinlikleri kapsamında saat 15.00'te Sarayburnu Limanı'nda gemi korteji gerçekleştirilecek.

Kutlamalar çerçevesinde SOLOTÜRK gösterisi saat 18.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak.

Akşam programında ise saat 20.30'da Üsküdar Sahili'nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Konseri düzenlenecek. Saat 21.00'de yine Üsküdar Sahili'nde dron ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Fetih coşkusu, mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşınacak

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası'nın mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşınacak.

Bu kapsamda, Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Cami, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda mehteran performansları sergilenecek.

Kutlamalar kapsamında ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası binaları ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binası, Yedikule Surları, Rumeli Hisarı ve Galata Kulesi'nde fotoğraf ve video mapping gösterileri yapılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Fethi Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:44:07. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un Fethi Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.