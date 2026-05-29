İstanbul\'un Fethinin Kutlaması

Mert ORDU/ İSTANBUL, -İSTANBUL'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında Üsküdar Sahili'nde kutlama programı düzenlendi. 1'inci Ordu Komutanlığı Bandosu konseriyle başlayan program İstanbul Boğazı'ndaki havai fişek gösterisiyle sona erdi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, kentin farklı noktalarında düzenlenen programlarla gün boyu kutlandı. İstanbul Valiliği tarafından gerçekleştirilen programlar kapsamında akşam saatlerinde Üsküdar'da konser ve havai fişek gösterisi yapıldı. 1'inci Ordu Komutanlığı Bandosu tarafından düzenlenen konserde marşlar ve çeşitli eserler seslendirildi. Sahili dolduran İstanbullular konserde seslendirilen eserlere ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve il protokol üyeleri katıldı. Konserin ardından sahilde yapılan havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün de son olarak sizlerle birlikte 1. Ordu Komutanlığımızın bando birliğinin dinletisi ve sonrasında da havai fişeklerimizle günü tamamlayacağız" diye konuştu. Gül, fetihle birlikte bir çağın kapandığını ve yenisinin açıldığını dile getirerek, bunun sebebinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın yönetim anlayışı olduğunu kaydetti. 'Aile Yılı' kapsamında etkinliklere de yoğun katılım olduğunu belirten Gül, "Burada çocuklarla, annelerle, babalarla, büyükbabalarla birlikte ailece fethin coşkusunu yaşadığımız etkinlikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı. Vali Gül, etkinlik kapsamında planlanan dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktararak, "Bin 200 dronla fethin başlangıcından Ayasofya'nın tekrar açılışına kadar olan süreci sizlere gösterecektik. Sözün kısası dronlara nazar değdi. Dronlarımız çalışmadı. Manyetik bir problem olmuş. İnşallah ileriki dönemde yaptığımız hazırlıkları İstanbullularla tekrar buluşturacağız" dedi.

Program, havai fişek gösterisinin ardından tamamlandı.