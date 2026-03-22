İstanbul'un Selatin Camileri

ALİ OSMAN KAYA/RÜVEYDA MİNA MERAL - Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlar ve hanedan üyeleri tarafından inşa ettirilen selatin camileri, mimari özellikleri ve çok yönlü işlevleriyle İstanbul'un tarihi kimliğinde önemli bir yer tutuyor.

Selatin camileri, padişahların askeri zaferlerinin ardından devlet hazinesi yerine kişisel servetlerini kullanarak yaptırılmasıyla biliniyor.

Birden fazla minareye sahip olmalarıyla dikkati çeken bu yapılar, ramazan ayında minareleri arasına asılan mahyaları, hünkar mahfili bulunması ve günün her saatinde ibadete açık olmalarıyla öne çıkıyor.

İstanbul'da farklı dönemlerde 30'un üzerinde selatin cami inşa edildiği bilinirken, söz konusu camilerin büyük bölümü Tarihi Yarımada ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Selatin camileri yalnızca ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda külliye anlayışıyla inşa edildikleri için medrese, imaret, hamam, türbe ve kütüphane gibi farklı yapılarıyla Osmanlı döneminde sosyal ve ekonomik hayatın önemli merkezleri arasında yer alıyor.

Camilerde Mimar Sinan etkisi

Osmanlı mimarisinin farklı dönemlerine ait izler taşıyan selatin camilerinde, 16. yüzyılda özellikle Mimar Sinan'ın eserlerinde görülen merkezi kubbe sistemi, simetrik plan anlayışı ve sade mimari öne çıkarken 18. ve 19. yüzyıllarda Batı etkisiyle barok ve rokoko süslemeleri dikkati çekiyor.

Yapıların konumlandırılmasında dini ihtiyaçların yanı sıra siyasi güç, şehir planlaması ve görsel etkinin de belirleyici olduğu biliniyor. Bu doğrultuda, tepelere inşa edilen camiler şehrin silüetine hakim olurken Boğaz kıyısındaki yapılar da estetik görünümü güçlendiriyor.

Selatin camileri, Osmanlı'dan günümüze uzanan mimari ve kültürel mirasın en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Bu yapılara ilişkin çalışmalar İstanbul'un tarihsel kimliğinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Yüzyıllardır kentte yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayan ve ibadet etmesine olanak sağlayan camiler, günümüzde de işlevlerini sürdürüyor. Ayrıca bu yapılar mimari özellikleri ve bulundukları konumlar dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

Kentin Avrupa Yakası'nda bulunan selatin camileri şu şekilde:

"Süleymaniye Camisi, Sultan Ahmet Camisi, Fatih Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Şehzade Camisi, Yıldız Hamidiye Camisi, Büyük Mecidiye Camisi, Beyazıt Camisi, Nusretiye Camisi, Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Nuruosmaniye Camisi, Yeni Cami, Edirnekapı Mihrimah Camisi, Dolmabahçe Camisi, Yavuz Sultan Camisi, Laleli Camisi, Küçük Mecidiye Camisi, Emirgan Hamid-i Evvel Camisi, Cihangir Camisi, Haseki Sultan Camisi, Tevfikiye Camisi, Teşvikiye Camisi ve Hırka-i Şerif Camisi."

Anadolu Yakası'nda ise Valide-i Cedid Camisi, Valide-i Atik Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, Ayazma Camisi, Büyük Selimiye Camisi, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi, Çinili Cami ve Kadıköy İskele Camisi bulunuyor.

Kentin simge haline gelmiş bazı selatin camileri

Avrupa Yakası'nın Tarihi Yarımadası Fatih, barındırdığı Süleymaniye, Fatih, Şehzade, Laleli ve Nuruosmaniye camileriyle selatin camilerinin en yoğun bulunduğu bölge olarak öne çıkıyor.

Aynı ilçede bulunan, tarihi ticaret ve yönetim merkezlerine yakın konumlanan Sultanahmet ve Yeni Cami ise Eminönü hattında dikkati çekiyor. Bu durum, bölgenin Osmanlı dönemindeki idari ve dini merkez olma özelliğiyle ilişkilendiriliyor.

Anadolu Yakası'nda, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan, Valide-i Cedid ve Valide-i Atik camileri, bölgedeki önemli selatin yapıları arasında bulunuyor.

Boğaz hattında ise Dolmabahçe ve Ortaköy camileri, geç dönem Osmanlı mimarisini yansıtan örnekler olarak öne çıkıyor. Bu camiler, konumları itibarıyla yalnızca ibadet işleviyle değil, aynı zamanda şehrin silüetine katkı sunan yapılar olarak değerlendiriliyor.