İstanbul'un Soğuklarında Uygun Fiyatlı Yiyecek İçin Uzun Kuyruklar

(İSTANBUL) İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, yurttaşlar uygun fiyata yemek yemek için hava koşullarına aldırmadan Çapa'daki Kent Lokantası'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Karla karışık yağmur altında sırada bekleyen emekli Haydar Turan isimli yurttaş, "Kötü günlerin geride kaldığını pek zannetmiyorum. Kötü günleri yaşıyoruz. Daha geride bırakamadık kötü günleri. Görüyorsunuz, ben Tarlabaşı'ndan geliyorum. Otobüsle geliyorum, otobüsle gidiyorum. Hava şartlarını görüyorsunuz. Ne yapalım? Ekonomik zorluk içindeyiz. Mecbur geliyoruz. Sıkıntıdayız" dedi.

Soğuk havanın İstanbul'da kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde geçinmekte zorlanan yurttaşların önemli bir adresi de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kent Lokantaları oldu. Kent genelinde sayıları 16'yı bulan Kent Lokantaları'nın ilki Çapa'daki lokantasıydı. Yurttaşlar soğuk havaya aldırmadan 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebildikleri lokanta önünde de diğer günlerde olduğu gibi yine kuyruk oluşturdu.

O kuyrukta bekleyenlerden biri de ilerlemiş yaşına rağmen Tarlabaşı'ndan otobüsle Kent Lokantası'na gelen emekli Haydar Turan... Ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Turan, "Kötü günlerin geride kaldığını pek zannetmiyorum. Kötü günleri yaşıyoruz. Daha geride bırakamadık kötü günleri. Görüyorsunuz, bakın nereden gelip sıraya giriyoruz. Ben Tarlabaşı'ndan geliyorum. Otobüsle geliyorum, otobüsle gidiyorum. Hava şartlarını görüyorsunuz. Ne yapalım? Ekonomik zorluk içindeyiz. Mecbur geliyoruz. Sıkıntıdayız" dedi.

"Biraz ucuz yemek yiyelim diye bu soğuklarda yollara düştüm geldim buraya"

Turan, 16 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"10 bin lira kira ödüyorum. Ev sahibi 10 bin lirayı da beğenmiyor. Her türlü zorluktayız. Emekliyim ama 16 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lirası kiraya gidiyor, geri kalanıyla idare etmeye çalışıyorum. İktidar temsilcilerinin bir yararlarını göremiyoruz. Her şeyin iyi olduğunu söylüyorlar. Nereye kadar sabır edeceğiz. Çok zorluk içindeyiz. Biraz onların düşünmesi lazım, farklılık yapmaları lazım. Maaşlara 2 bin lira gibi bir artış yaptılar. 2 bin lira bu ekonomik zorlukta yeterli olur mu? Mümkün değil. O yüzden ben Tarlabaşı'ndan buraya geliyorum. Ben oradan buraya niye geleyim? Hastayım, rahatsızım. Biraz ucuz yemek yiyelim diye bu soğuklarda yollara düşmüşüm gelmişim buralara. Sağolsun İmamoğlu bu yemek verme durumunu bu hale getirmiş. Sağolsun, her zaman için söylüyoruz bunu."

Kuyruktaki başka bir vatandaş ise "Orta kesim yok. Zengin var, fakir var. Herkesin bir macerası var hayatta. Hayatta dik durmaya devam ediyorum" diye konuştu.