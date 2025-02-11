İstanbul'un Soğuklarında Uygun Fiyatlı Yiyecek İçin Uzun Kuyruklar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'un Soğuklarında Uygun Fiyatlı Yiyecek İçin Uzun Kuyruklar

Geniş Video İzle

İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, yurttaşlar ekonomik zorluklar nedeniyle uygun fiyatlı yemek almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Kent Lokantası'nın önünde bekleyen emekli Haydar Turan, geçim sıkıntısını ve kiralarının yüksekliğini dile getirdi.

11.02.2025 15:58  Güncelleme: 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İstanbul'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürürken, yurttaşlar uygun fiyata yemek yemek için hava koşullarına aldırmadan Çapa'daki Kent Lokantası'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Karla karışık yağmur altında sırada bekleyen emekli Haydar Turan isimli yurttaş, "Kötü günlerin geride kaldığını pek zannetmiyorum. Kötü günleri yaşıyoruz. Daha geride bırakamadık kötü günleri. Görüyorsunuz, ben Tarlabaşı'ndan geliyorum. Otobüsle geliyorum, otobüsle gidiyorum. Hava şartlarını görüyorsunuz. Ne yapalım? Ekonomik zorluk içindeyiz. Mecbur geliyoruz. Sıkıntıdayız" dedi.

Soğuk havanın İstanbul'da kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde geçinmekte zorlanan yurttaşların önemli bir adresi de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açtığı Kent Lokantaları oldu. Kent genelinde sayıları 16'yı bulan Kent Lokantaları'nın ilki Çapa'daki lokantasıydı. Yurttaşlar soğuk havaya aldırmadan 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebildikleri lokanta önünde de diğer günlerde olduğu gibi yine kuyruk oluşturdu.

O kuyrukta bekleyenlerden biri de ilerlemiş yaşına rağmen Tarlabaşı'ndan otobüsle Kent Lokantası'na gelen emekli Haydar Turan... Ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Turan, "Kötü günlerin geride kaldığını pek zannetmiyorum. Kötü günleri yaşıyoruz. Daha geride bırakamadık kötü günleri. Görüyorsunuz, bakın nereden gelip sıraya giriyoruz. Ben Tarlabaşı'ndan geliyorum. Otobüsle geliyorum, otobüsle gidiyorum. Hava şartlarını görüyorsunuz. Ne yapalım? Ekonomik zorluk içindeyiz. Mecbur geliyoruz. Sıkıntıdayız" dedi.

"Biraz ucuz yemek yiyelim diye bu soğuklarda yollara düştüm geldim buraya"

Turan, 16 bin lira emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"10 bin lira kira ödüyorum. Ev sahibi 10 bin lirayı da beğenmiyor. Her türlü zorluktayız. Emekliyim ama 16 bin lira maaş alıyorum. 10 bin lirası kiraya gidiyor, geri kalanıyla idare etmeye çalışıyorum. İktidar temsilcilerinin bir yararlarını göremiyoruz. Her şeyin iyi olduğunu söylüyorlar. Nereye kadar sabır edeceğiz. Çok zorluk içindeyiz. Biraz onların düşünmesi lazım, farklılık yapmaları lazım. Maaşlara 2 bin lira gibi bir artış yaptılar. 2 bin lira bu ekonomik zorlukta yeterli olur mu? Mümkün değil. O yüzden ben Tarlabaşı'ndan buraya geliyorum. Ben oradan buraya niye geleyim? Hastayım, rahatsızım. Biraz ucuz yemek yiyelim diye bu soğuklarda yollara düşmüşüm gelmişim buralara. Sağolsun İmamoğlu bu yemek verme durumunu bu hale getirmiş. Sağolsun, her zaman için söylüyoruz bunu."

Kuyruktaki başka bir vatandaş ise "Orta kesim yok. Zengin var, fakir var. Herkesin bir macerası var hayatta. Hayatta dik durmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Kent Lokantası, Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Soğuklarında Uygun Fiyatlı Yiyecek İçin Uzun Kuyruklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:56:51. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un Soğuklarında Uygun Fiyatlı Yiyecek İçin Uzun Kuyruklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.