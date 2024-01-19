İstanbul'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor

Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek 5 liraya satılıyor

SİVAS - Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek fiyatları da kimi büfelerde 5 liraya satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın mezar yeri ücretlerine yüzde 54.15 oranında zam yapmasıyla doğan tepkiler sürerken Sivas Belediyesi mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Öte yandan İstanbul'da 200 gram ekmek 8 lira, 250 gram ekmek ise 10 liraya satışa sunulurken Sivas'ta bazı büfe sahipleri 220 ile 230 gram arasında değişen somun ekmeği 5 liradan satışa sunuyor. Halka hizmet olması için somun ekmeğinin fiyatını 5 lira yapan büfe sahibi Yağız çakmak, yaklaşık iki yıldır piyasanın altında satış yaptıklarını kaydetti. Çakmak, kentte 7 liraya satılan ekmeğin fiyatını 5 liraya indirdikleri için talebin yoğun olduğunu söyledi.

"Büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 lirada satılıyor"

Kar oranını düşük tutarak vatandaşa hizmet sunmak istediklerini belirten İşletme sahibi Yağız Çakmak, "Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas'ta piyasasının altında satıyoruz. Şuan İstanbul gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 lirada satılıyor. Sivas'ta birçok yerde 6 buçuk liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz. Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi şuan Sivas'ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kar edebiliyorsam herkes kar edebilir, onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz" şeklinde konuştu.

"İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun"

Ekmek fiyatının ucuz olduğunu belirten müşteri Şemsettin Şener, " Ekmeğin ucuz olması bizim işimize geliyor. İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun. Uzun zamandır buradan ekmek alıyorum, gram olarak düşük mü bilmiyorum ama buradan memnunum" dedi.