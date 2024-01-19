 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek 5 liraya satılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek 5 liraya satılıyor

İstanbul'da 200 gram ekmek 8 lira, 250 gram ekmek ise 10 liraya satılırken, Sivas'ta bazı büfe sahipleri 220 ile 230 gram arasında değişen somun ekmeği 5 liradan satışa sunuyor. Büfe sahibi Yağız Çakmak, halka hizmet amacıyla ekmek fiyatını düşük tuttuklarını ve talebin yoğun olduğunu belirtti. Müşteriler de ucuz ekmek fiyatından memnun olduklarını ifade etti.

İstanbul\'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas\'ta ekmek 5 liraya satılıyor
19.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:58
Abone Ol

İstanbul'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor

Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek 5 liraya satılıyor

SİVAS - Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek fiyatları da kimi büfelerde 5 liraya satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın mezar yeri ücretlerine yüzde 54.15 oranında zam yapmasıyla doğan tepkiler sürerken Sivas Belediyesi mezar yeri dahil tüm cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Öte yandan İstanbul'da 200 gram ekmek 8 lira, 250 gram ekmek ise 10 liraya satışa sunulurken Sivas'ta bazı büfe sahipleri 220 ile 230 gram arasında değişen somun ekmeği 5 liradan satışa sunuyor. Halka hizmet olması için somun ekmeğinin fiyatını 5 lira yapan büfe sahibi Yağız çakmak, yaklaşık iki yıldır piyasanın altında satış yaptıklarını kaydetti. Çakmak, kentte 7 liraya satılan ekmeğin fiyatını 5 liraya indirdikleri için talebin yoğun olduğunu söyledi.

"Büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 lirada satılıyor"

Kar oranını düşük tutarak vatandaşa hizmet sunmak istediklerini belirten İşletme sahibi Yağız Çakmak, "Birkaç yıldır biz ekmek fiyatını Sivas'ta piyasasının altında satıyoruz. Şuan İstanbul gibi büyük şehirlerde ekmek fiyatı 10 lirayken bizde 5 lirada satılıyor. Sivas'ta birçok yerde 6 buçuk liraya satılırken bizden 5 liradan satışa sunuluyor. Ekmeklerin gramajı 220 ile 230 arasında oluyor. Talep olarak yoğun bir talep alıyoruz. Birkaç yıldır halka hizmet olması için elimizden geldiğince Sivas piyasasının altında bir fiyatla satıyoruz. Yılbaşından sonra ekmeğe zam geldi şuan Sivas'ta 7 liradan satışa sunanlar var. Ben 5 liradan satıyorum, ben kar edebiliyorsam herkes kar edebilir, onları da ucuz fiyattan satmaya davet ediyorum. Fiyatın düşük olduğunu görenler gramajın düşük olduğunu düşünüyor. Ancak standart gramında satışa sunuyoruz, fiyatı da düşük tutarak vatandaşı koruyoruz" şeklinde konuştu.

"İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun"

Ekmek fiyatının ucuz olduğunu belirten müşteri Şemsettin Şener, " Ekmeğin ucuz olması bizim işimize geliyor. İsteriz ki her tarafta böyle ucuz olsun. Uzun zamandır buradan ekmek alıyorum, gram olarak düşük mü bilmiyorum ama buradan memnunum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, İstanbul, Sivas, Ekmek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek 5 liraya satılıyor - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Kurucu Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü

Son Dakika
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un yarı fiyatına somun ekmek satıyor Mezar yerlerinin bedava olduğu Sivas'ta ekmek 5 liraya satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement