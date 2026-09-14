İstanbul Üniversitesi'nde Türkiye-İspanya ilişkilerini konu alan iki günlük kongre başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Üniversitesi'nde Türkiye-İspanya ilişkilerini konu alan iki günlük kongre başladı

İstanbul Üniversitesi\'nde Türkiye-İspanya ilişkilerini konu alan iki günlük kongre başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya ve Türkiye arasındaki beş yüzyıllık ilişkileri ele alan uluslararası akademik kongre, İstanbul Üniversitesi'nde iki gün sürecek. Kongre kapsamında Osmanlı-İspanyol diplomatik ilişkileri, ticaret ağları ve kültürel imgeler ele alınacak.

"İspanya ve Türkiye: Akdeniz'de Beş Yüzyıllık İlişkiler, Tarih, Diplomasi ve Buluşmalar" başlıklı uluslararası akademik kongre İstanbul Üniversitesi'nde iki gün sürecek.

Kongre, üniversitenin Beyazıt'taki Rektörlük Binası'nda İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul Cervantes Enstitüsü ile İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) işbirliğinde düzenleniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya'nın Akdeniz'in iki ucunda köklü devlet geleneklerine ve zengin kültürel mirasa sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Kongrenin 14 Eylül'de başlamasının özel bir anlam taşıdığını belirten Kaya, "Zira 14 Eylül 1782'de Osmanlı İmparatorluğu ile İspanya arasında imzalanan 'Barış, Dostluk ve Ticaret Antlaşması' iki ülke arasındaki ilişkilerde aynı zamanda yeni bir dönemin de kapılarını açmıştır." dedi.

Prof. Dr. Kaya, kongre boyunca Osmanlı-İspanyol diplomatik ilişkileri, Akdeniz'deki ilk temaslar, ticaret ağları, seyahatler, kültürel imgeler, elçilikler ve diplomatik şahsiyetlerin ele alınacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten elde edilen birikim ve tecrübeyi geleceğin inşasına taşıyabilmek de üniversitelerin temel sorumluluklarından biridir. Bu düşünceden hareketle sempozyumumuzun ikinci gününde gerçekleştirilecek '1453'ten 2053'e Ortak Geçmişler: Barışçıl Gelecekleri Birlikte Şekillendirmek' başlıklı 'fishbowl' oturumunu özellikle önemsiyoruz."

"Biz, bu projenin kalıcılığını istiyoruz"

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ise kongrenin farklı kurumların ortak çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi'ndeki İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün bu yıl 40. yılını kutladığını belirten Sancho, bu kapsamda kasım ayında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Sancho, kongrenin uzmanlar ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını artırmasını amaçladıklarına dikkati çekerek, "Biz, bu projenin kalıcılığını istiyoruz, içeriğini de çok önemsiyoruz. Bu nedenle de bununla ilgili bir tutanak hazırlamak istiyoruz. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Sosyal medyada da bunların bulunabilmesini istiyoruz. Biz, tabii ki siyasi kültür yaparken elbette her zaman barışı ilke ve hedef olarak belirledik. İspanya-Türkiye olarak hepimiz beraber barışı destekliyoruz." diye konuştu.

Programda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın video mesajı da yayımlandı.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Diplomasi, Osmanlı, İspanya, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi'nde Türkiye-İspanya ilişkilerini konu alan iki günlük kongre başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı

13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
13:07
Valilik raporu ortaya çıktı 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım
13:06
Ersun Yanal’dan İsmail Kartal’a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır
13:00
Çarpıcı detaylar var İşte Kaşif Kozinoğlu’nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
Çarpıcı detaylar var! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun yıllar önce hazırladığı Kurtlar Vadisi raporu
12:31
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle Çocukların tek bir isteği oldu
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 13:32:03. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nde Türkiye-İspanya ilişkilerini konu alan iki günlük kongre başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement