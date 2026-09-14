İstanbul Üniversitesi\'nde Türkiye-İspanya ilişkilerini konu alan iki günlük kongre başladı

"İspanya ve Türkiye: Akdeniz'de Beş Yüzyıllık İlişkiler, Tarih, Diplomasi ve Buluşmalar" başlıklı uluslararası akademik kongre İstanbul Üniversitesi'nde iki gün sürecek.

Kongre, üniversitenin Beyazıt'taki Rektörlük Binası'nda İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul Cervantes Enstitüsü ile İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) işbirliğinde düzenleniyor.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya'nın Akdeniz'in iki ucunda köklü devlet geleneklerine ve zengin kültürel mirasa sahip iki ülke olduğunu söyledi.

Kongrenin 14 Eylül'de başlamasının özel bir anlam taşıdığını belirten Kaya, "Zira 14 Eylül 1782'de Osmanlı İmparatorluğu ile İspanya arasında imzalanan 'Barış, Dostluk ve Ticaret Antlaşması' iki ülke arasındaki ilişkilerde aynı zamanda yeni bir dönemin de kapılarını açmıştır." dedi.

Prof. Dr. Kaya, kongre boyunca Osmanlı-İspanyol diplomatik ilişkileri, Akdeniz'deki ilk temaslar, ticaret ağları, seyahatler, kültürel imgeler, elçilikler ve diplomatik şahsiyetlerin ele alınacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişten elde edilen birikim ve tecrübeyi geleceğin inşasına taşıyabilmek de üniversitelerin temel sorumluluklarından biridir. Bu düşünceden hareketle sempozyumumuzun ikinci gününde gerçekleştirilecek '1453'ten 2053'e Ortak Geçmişler: Barışçıl Gelecekleri Birlikte Şekillendirmek' başlıklı 'fishbowl' oturumunu özellikle önemsiyoruz."

"Biz, bu projenin kalıcılığını istiyoruz"

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ise kongrenin farklı kurumların ortak çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi'ndeki İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün bu yıl 40. yılını kutladığını belirten Sancho, bu kapsamda kasım ayında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Sancho, kongrenin uzmanlar ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımını artırmasını amaçladıklarına dikkati çekerek, "Biz, bu projenin kalıcılığını istiyoruz, içeriğini de çok önemsiyoruz. Bu nedenle de bununla ilgili bir tutanak hazırlamak istiyoruz. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Sosyal medyada da bunların bulunabilmesini istiyoruz. Biz, tabii ki siyasi kültür yaparken elbette her zaman barışı ilke ve hedef olarak belirledik. İspanya-Türkiye olarak hepimiz beraber barışı destekliyoruz." diye konuştu.

Programda, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın video mesajı da yayımlandı.