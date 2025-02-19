İstanbul Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu

Geniş Video İzle

Öğrenciler, yemekhane ücretlerindeki %40 zamma Beyazıt Yerleşkesi'nde tepki gösterdi.

19.02.2025 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yemek ücretlerine yüzde 40 oranında yapılan zamma Beyazıt Yerleşkesi önünde yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. "Yemek hakkımız engellenemez","Müşteri değil öğrenciyiz" sloganları atan öğrenciler yapılan zammın geri alınmasını talep etti.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemekhanedeki bir öğün yemek fiyatının 25 TL'den 35 TL'ye çıkarılmasını protesto etti. Beyazıt Yerleşkesi içinde yürüyüş yaptan öğreciler, basın açıklaması için ana giriş kapısı önünde toplandı.

"Yemek hakkımız engellenemez", "Beslenme haktır gasp edilemez", "Müşteri değil öğrenciyiz", "Zamlı yemek istemiyoruz", "Parasız beslenme hakkımız alacaklıyız", "Parasız beslenme istiyoruz" sloganları atan öğrenciler, zammın geri çekilmesini istedi.

"Bu keyfi ve adaletsiz zam derhal geri çekilmeli"

Öğrenciler adına basın açıklamasını Lara Özmen yaptı. İstanbul Üniversitesi yemekhane ücretlerine yapılan zamların, öğrencilerin ekonomik yükünü her geçen gün daha da arttırdığı belirten Özmen, "Son olarak 2024 yılında gerçekleşen zamla birlikte, üniversite yemekhaneleri, öğrenciler için erişilemez hale gelmiştir. 2024 yılının Eylül ayında, yeni eğitim döneminin başlangıcıyla birlikte İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ndeki yemekhane ücretlerine önemli bir zam yapılmış, yemek ücreti 15 TL'den 25 TL'ye çıkarılmıştır. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, 2025 yılına girerken ise bir öğün yemek fiyatının 25 TL'den 35 TL'ye çıkarıldığını öğrenerek başladık. Öğrencilere herhangi bir bildirimde bulunulmadan, sadece yemek alırken fark edebileceğimiz şekilde alınan bu karar, üniversite yönetiminin öğrencileri birer tüketici olarak gördüğünün ve onların ihtiyaçlarını hiçe sayarak kendi çıkarlarını öncelediğinin açık bir göstergesidir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin yarattığı yıkıcı koşullar altında, biz öğrenciler temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanırken, bu yüzde 40'lık zammın dayatılması, öğrencilerin mevcut durumunun göz ardı edilmesi demektir. Bu keyfi ve adaletsiz zammın derhal geri çekilmesi gerektiğini ısrarla ifade ediyoruz!" dedi.

"Yemeklere bir senede iki kez zam getirilmesini kabul etmiyoruz"

Son zamla birlikte bir öğün yemek fiyatının sene başından bu yana yüzde 133 oranında fahiş bir artış gösterildiği ifade eden Özmen, "İstanbul Üniversitesi öğrencileri günümüz Türkiye şartlarında verilen 3000 TL'lik KYK bursuyla bir öğün yemeğe 35 TL vermeye mahkum bırakılmamalı. Okuduğumuz devlet üniversitesinde en düşük gelir durumlu öğrenci okulda yiyeceği bir yemek, alacağı bir çay için iki kez düşünmemeli. Yemekhanede yediğimiz yemekler nitelikli denecek düzeyde bile değilken önceki senelerdekinden de farklı olarak bir senede iki kez zam getirilmesini kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 7 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
23:21 “Kanlar içinde ölü bulduk“ diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı "Kanlar içinde ölü bulduk" diye ihbarda bulunan 3 arkadaşı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:01:00. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi'nde Yemek Zammı Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.