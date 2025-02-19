İstanbul Üniversitesi'nde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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İSTANBUL Üniversitesi yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.