İstanbul uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde tabanca, fişek ve hassas terazi ele geçirildi; haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince 5 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, E.E. ile Ü.D. gözaltına alınırken, adreslerde tabanca, fişek, hassas terazi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.N.V, Ç.B. ile şehir dışında olduğu belirlenen M.Y.Z'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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