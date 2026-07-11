İstanbul Vakfı'ndan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Vakfı'ndan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı

11.07.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Vakfı, Kurban Bağışları ile elde edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

İstanbul Vakfına yapılan kurban bağışları kavurma olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Zeytinburnu'nda düzenlenen İstanbul Vakfı Kurban Bağışları Kavurma Konservesi Dağıtımı Tanıtım Töreni'nde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, vakfın Kurban Bayramı'nda 45 milyon 734 bin 775 lira bağış topladığını kaydetti.

Bu bağışlar sayesinde kesilen kurbanlardan 25 bin 620 konserve kavurma ile 2 bin 745 ilikli kemik suyu ve çorba elde edildiğini aktaran Aslan, bunların dağıtıma hazır hale geldiğini söyledi.

Aslan, İstanbul Vakfının, her Kurban Bayramı'nda Valilik izniyle Kurban Bağış Kampanyası'nı titizlikle yürüttüğünü ifade ederek, "Hayırsever yurttaşlarımızın 2020 yılından bu yana tam 391 milyon 299 bin 243 lira bağışı toplandı. 57 bin 496 kurban hissesi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bugüne kadar 1 milyon 83 binden fazla ailemizin sofrasını bereketlendirdi. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, kurban etinden hazırlanan konserve kavurma, ilikli kemik suyu ve çorbayı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araç, tören alanından uğurlandı.

Törene, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Canan Aratemur Çimen ile meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Vakfı, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Kurban, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Vakfı'ndan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
40 yıldır Mekke’de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş’ın vatan hasreti sona ediyor 40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor
Galatasaray’ın ilk rakibi belli oldu Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti, annesinin feryadı yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

15:11
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
Avluda uygunsuz halde yakalandıkları imama yapmadıklarını bırakmadılar
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
14:44
Eskişehir’den acı haber Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 16:24:21. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul Vakfı'ndan İhtiyaç Sahiplerine Kurban Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.