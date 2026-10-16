İstanbul Valiliği, Beykoz ve Şile'de cumartesi akşamı fırtına beklendiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

İstanbul Valiliği, Beykoz ve Şile'de cumartesi akşamı fırtına beklendiğini duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra Beykoz ve Şile'de fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan ulaşım aksamaları ve çatı uçmasına karşı tedbirli olmaları istendi; Meteoroloji de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın akşam saatlerinden sonra beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın kuzeyindeki Beykoz ve Şile'de batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden de konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yarın akşam saatlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Hava DurumuCumartesiİstanbulSakaryaKocaeliFırtınaFırtınaUlaşımGüncelYaşamÇevreŞileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı İş görüşmesinden çıkan vatandaşın feryadı yürek dağladı
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:49:40. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, Beykoz ve Şile'de cumartesi akşamı fırtına beklendiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei