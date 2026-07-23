İstanbul Valiliği Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği Koordinasyon Toplantısı

23.07.2026 17:09
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İstanbul'da 2026 projeleri ve harcamalar görüşüldü, şeffaflık ve planlama vurgulandı.

İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 2. Dönem Toplantısı, Fatih'te düzenlendi.

Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yerel yönetimler, bakanlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve il müdürlükleri tarafından yürütülen 1006 proje bulunuyor. Bu projelerin parasal büyüklüğü 2 trilyon 281 milyar Türk lirası." dedi.

Bu projelere önceki yıllarda 675 milyar lira harcandığını, bu sene de 65 milyar 653 milyon lira harcama yapıldığını belirten Gül, yılın kalan döneminde ödeneklerin planlı ve verimli şekilde kullanılmasının önemine değindi.

Gül, bütçe dengeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan projelere yıl sonunda ek kaynak aktarılabileceğini dile getirdi.

Kamu alımlarında planlamanın önemine değinen Gül, ihalelerin son dakikaya bırakılmadan düzenli şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Gül, tüm alımlarda şeffaflık, katılımcılık, rekabet ve kaliteli hizmet anlayışının temel ilke olması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından geçilen toplantıda, Gül, Orman Bölge Müdürlüğü temsilcisine, okul bahçelerine dikilecek fidanların önceden planlanması gerektiğini söyledi. Gül, 2-3 metre boyundaki ağaç ve fidanların tercih edilmesini, özellikle gölgelik oluşturabilecek fidanların seçilmesini istedi.

Toplantıda söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da son günlerde sosyal medyada çekirgelerle ilgili bilgi kirliliği oluştuğunu belirtti.

Parıldar, "Tarım alanlarımızda çekirgeyle ilgili gözle görülür zarar eşiğine ulaşmış herhangi bir zarar yok. Dönemsel bir popülasyon artışı. Değil İstanbul'da, Trakya'da da benzer bir sorun söz konusu değil." dedi.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise toplantının İstanbul'daki kurumlar arasındaki koordinasyonun ve yürütülen projelerin değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

İstanbul'daki tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Bahçıvan, odanın öncelikli gündemlerinden birinin mesleki eğitim olduğunu, bu alanın Türkiye ve sanayi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda, kurum temsilcileri, devam eden yatırım projeleri ile yapılması planlanan projeler hakkında Vali Gül'e bilgi aktardı.

Gül, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek, eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat verdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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