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İstanbul Valiliği'nden 2023 yılında yapılan işlem sayısı açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden 2023 yılında yapılan işlem sayısı açıklaması

İstanbul Valiliği, 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünce toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldığını duyurdu. Bu işlemler arasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için 1 milyon 677 bin 852, pasaport için 1 milyon 58 bin 287, adres beyanı için 889 bin 927, sürücü belgesi için 837 bin 55 ve diğer konularda 855 bin 797 işlem bulunmaktadır.

İstanbul Valiliği\'nden 2023 yılında yapılan işlem sayısı açıklaması
30.12.2023 - 21:43,
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İstanbul Valiliği, 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünce toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu yıl İl Nüfus Müdürlüğünce, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için 1 milyon 677 bin 852, pasaport için 1 milyon 58 bin 287, adres beyanı için 889 bin 927, sürücü belgesi için 837 bin 55 ve diğer konularda 855 bin 797 olmak üzere toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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