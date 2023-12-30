İstanbul Valiliği\'nden 2023 yılında yapılan işlem sayısı açıklaması

İstanbul Valiliği, 2023 yılında İl Nüfus Müdürlüğünce toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem yapıldığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu yıl İl Nüfus Müdürlüğünce, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için 1 milyon 677 bin 852, pasaport için 1 milyon 58 bin 287, adres beyanı için 889 bin 927, sürücü belgesi için 837 bin 55 ve diğer konularda 855 bin 797 olmak üzere toplam 5 milyon 318 bin 918 işlem gerçekleştirildiği kaydedildi.