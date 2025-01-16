İstanbul Valiliği Sahte İçki ile Mücadele İçin Ek Tedbirler Aldı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği Sahte İçki ile Mücadele İçin Ek Tedbirler Aldı

İstanbul Valiliği, sahte içki satışı ve tüketimini önlemek için alınan yeni tedbirleri açıkladı. Son 96 saatte 88 kişinin hastanelere başvurduğu, 33 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

16.01.2025 23:18
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İSTANBUL, -İSTANBUL Valiliği, sahte içki satışı ve tüketiminin önlenmesi için ek tedbir kararları alındığını açıkladı. Yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ünün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, son 96 saatte 88 kişinin sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvurması ve 33 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sahte içki satışı ve üretiminin önlenmesi için ek tedbirler alındığını açıkladı. 1 Ocak'tan bu yana aralıksız devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ünün 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı, 3 kişinin serbest bırakıldığı ve 8 şüphelinin ise sorgusunun emniyette sürdüğü belirtildi. 2024 yılı içinde kent genelinde 302 ton sahte alkolün ele geçirildiğinin bilgisi verilen açıklamada, yılbaşından bu yana ise 29 ton sahte alkolün ele geçirildiği ve 64 işletmenin iş yeri ruhsatının iptal edilerek kapatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın tamamında ise, "İstanbul'da halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden ve son aylarda artış gösteren sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele konusunda Valiliğimizce alınan bir dizi ilave tedbir uygulamaya konulmuştur. Konuyla ilgili kurumlarımız ve kolluk güçlerimiz bu sorunla etkili ve kararlı mücadele azmiyle gece gündüz görev yapmaktadır. 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren alkol satışı yapan işletmeye, iş yerinin tamamını görecek şekilde kamera takılması ve kayıtların bir ay tutulması zorunluluğu getirildi. 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğimiz genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alınmıştır. Valiliğimizce yayımlanan bu genelgelere ilaveten ilçelerimizde, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklarımız yazılı olarak talimatlandırılmıştır. Denetim ekiplerimizin ilimizde sahte- kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili etkin ve kararlı mücadelesi artarak devam etmektedir.

Halkımızın can güvenliğini doğrudan tehdit eden kaçak ya da sahte alkol satışı ve tüketiminin önlenmesine yönelik kararlı mücadelemize verdiğiniz desteğin hayati öneme haiz olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği Sahte İçki ile Mücadele İçin Ek Tedbirler Aldı - Son Dakika

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