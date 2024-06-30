Trafik ve toplu taşımaya \'\'İzinsiz gösteri\'\' düzenlemesi

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İstanbul Valiliği, bazı grupların sosyal medyadan yapılan duyurularla bugün Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşılık bazı tedbirler alındığını bildirdi. Valilik, bölgedeki bazı yolları trafiğe kapatarak alternatif güzergahlar belirledi.

TAKSİM VE ÇEVRESİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, izinsiz organizasyonun engellenmesi amacıyla saat 08.00 itibarıyla Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları, Tünel Meydan'a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresi araç trafiğine kapatılacak, yaya trafiği ise kontrollü sağlanacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Saat 10.00 itibarıyla Sıraselviler Caddesi Hocazade Sokak kesişiminden Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan büfeler önünden İstiklal Caddesi'ne bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak - İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi istikameti, Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi istikameti ve Tak-ı Zafer Caddesi trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar; İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meslic-i Mebusan Caddesi olarak belirlendi.

METROLAR TAKSİM VE ŞİŞHANE İSTASYONLARINDA DURMAYACAK

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. Araçlar Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecek.