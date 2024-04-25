İstanbul Valisi Davut Gül, 136 denetim personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, 136 denetim personeliyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, 136 denetim personeliyle bir araya geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret İl Müdürlüğünde göreve başlayan 136 denetim personeliyle bir araya geldi. Vali Gül, yeni başlayan denetim personeline destek mesajı vererek, piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceklerini belirtti.

25.04.2024 13:03
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret İl Müdürlüğünde göreve başlayan 136 denetim personeliyle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte 136 denetim personelinin göreve başladığı belirtildi.

Paylaşımda, görevlerine yeni başlayan denetim personeliyle bir araya gelen Vali Gül'ün, "Piyasanın dengesini bozanlarla mücadele edeceksiniz, biz de yanınızda olacağız. Sizlerle kuralsızlığı kural olmaktan çıkaracağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Davut Gül, 136 denetim personeliyle bir araya geldi - Son Dakika

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