İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Davut Gül, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti. İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Valimiz Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy'u ziyaret etti."