İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı\'nda Yeni Yıl Kutlaması Yaptı

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İSTANBUL Valisi Davut Gül , Taksim Meydanı'na gelerek, görev alan emniyet güçlerini ve vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yeni yıl kutlamalarının ardından Taksim Meydanı'na gelen İstanbul Valisi Davut Gül, burada görevli emniyet güçlerini ve vatandaşları ziyaret etti. Görev başındaki polislerle bir süre sohbet eden Gül, yeni yıllarını kutladı. Gül, "60 ile 68 bin arasında güvenlik personeli ile 90 binin üzerinde özel güvenlik ekibiyle olağanüstü bir tedbir uyguladık" dedi.

'KAMU GÖREVLİLERİMİZ GÖREVLERİNİ YAPIYOR'

Davut Gül, "Hem İl Emniyet Müdürümüze, hem Jandarma Komutanımıza, hem kaymakamlarımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz. İstanbul, Türkiye'nin gözbebeği, İstiklal de bizim nazlı kızımız. Sabahtan beri ekiplerimiz burada, huzurun sağlanması için 24 saat esasına göre görev yapıyorlar. Sabaha kadar da görev yapacaklar. Hem kaçak göçle ilgili Göç İdaresi'nin mobil ekipleri yine resmi ve sivil güvenlik kuvvetlerimiz hem de diğer alanlardaki kamu görevlilerimiz görevlerini yapıyor. Allah 2025'i ağız tadıyla geçirmeyi nasip etsin. İnşallah aynı huzuru 12 ay boyunca yaşamış oluruz" dedi.