İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'da selden etkilenen binalar için tedbirleri görüştü - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'da selden etkilenen binalar için tedbirleri görüştü

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İstanbul Valisi Gül, Ayazağa\'da selden etkilenen binalar için tedbirleri görüştü
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İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da selden etkilenen binalar, istinat duvarları ve sanat yapılarının durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantıda bölgede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların güvenliği için alınacak tedbirler ele alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte selden etkilenen binalar, istinat duvarları ve sanat yapılarının durumunun değerlendirildiği, güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ayazağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar ve mevcut durum ele alındı.

Toplantıda, selden etkilenen binalar, istinat duvarları ve sanat yapılarının durumu ile alınması gereken tedbirler ve ilgili kurumlarca yürütülecek çalışmalar değerlendirildi. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve bölgede hayatın normale dönmesi için yapılacak çalışmalar da istişare edildi.

Kaynak: AA
Davut GülAyazağaGüncelSon Dakika

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