İstanbul Valisi Gül, Maltepe\'deki kısmi çökmede yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binanın enkazından çıkarılan yaralıları, hastanede ziyaret etti.

Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan vatandaşların tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.