İstanbul Valisi Gül, Maltepe\'deki kısmi çökmede yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül, Maltepe'deki kısmi çökmede yaralananları hastanede ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'deki 7 katlı binada kısmi çökme sonucu yaralananları Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Gül, doktorlardan bilgi alıp yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de bazı katları çöken 7 katlı binanın enkazından çıkarılan yaralıları, hastanede ziyaret etti.
Vali Gül, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana gelen kısmi çökme sonucu yaralanan vatandaşların tedavi gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne geldi.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi alan Gül, vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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