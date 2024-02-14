İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Çin Yeni Yılı\'nı kutladı

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İSTANBUL, 14 Şubat (Xinhua) -- İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı vesilesiyle Çin halkına tebrik ve iyi dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'a gönderdiği kutlama mesajında, "Bahar Bayramı'nın insanlığa ve Çin halkına sağlık, mutluluk ve refah getirmesini dilerim" ifadesini kullandı.

Gül, yeni yılda Türkiye ve Çin'in "çağları ve coğrafyaları aşan" sosyal, kültürel ve tarihi bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Başkonsolos Wei'ye gönderdiği mesajında Çin halkına "en içten tebriklerini" sundu.

İmamoğlu, "Bu yılki kutlamaların ülkenizde ulusal dayanışma ve uyumun daha da güçlenmesine katkıda bulunmasını, saygıdeğer vatandaşlarınıza barış ve refah getirmesini içtenlikle dilerim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, yeni yılda iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk bağlarının derinleşmesini sabırsızlıkla beklediğini de sözlerine ekledi.

Çin'de en yaygın kutlanan festival olan Ay Yeni Yılı'nı rengarenk ve coşkulu etkinliklerle kutlayan Çin halkı, Cumartesi günü Ejderha Yılı'nı karşıladı.

Bu yıl 10 Şubat'a denk gelen Ay Yeni Yılı, Çin'de ailelerin bir araya geldiği ve yeni yıl dileklerinde bulunduğu en önemli günlerden biri olarak görülüyor.

Çin geleneğinde ejderha on iki burçtan biri olup güç, saygı ve iyi şansın sembolü olarak kabul ediliyor.