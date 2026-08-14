İstanbul ve Ankara'da Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltında

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İnceleme ve araştırmalarda 4 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.