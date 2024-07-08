İstanbul ve İzmir'de Organize Suç Örgütüne Operasyon: 33 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul ve İzmir'de, elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-7" operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elebaşılığını yurt dışındaki Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 33 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen "KUYU-7" operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" başta olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 34 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof, balistik yelek ve otomatik silah ele geçirildiğini kaydetmişti.