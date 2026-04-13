İstanbul\'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul trafiğinde bir anne ördek, yavrularıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ördekleri gören bir kadın trafiği durdurarak karşıya geçmelerini sağladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına farklı yorumlar yapıldı. Bir kesim kadının tavrını takdir ederken bir kesim de kazaya sebebiyet verebileceğini belirterek bu tutumu eleştirdi.
İyi insanlar durdukça dünya devam...
Zincirleme kazaya sebep vermekten ceza uygulanmalıydı.
Gerçekten şu dünya iyi insanların hatırına dönüyor.
Merhametli insanlar ve iyi insanlar eksik olmasın.
