İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.
İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığını duyurdu. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.
Yaralı polis memurları çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
