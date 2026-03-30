İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığını duyurdu. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır 16 polis memuru ise yaralandı.

Yaralı polis memurları çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.