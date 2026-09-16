İstanbul'da yağış başladı
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İstanbul’da havaların soğumasıyla sabah saatlerinde yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda yağışa yakalananlar şemsiye ve montlarla korunmaya çalıştı.
SABAH SAATLERİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentte sonbahar havası hissedilmeye başladı.
MONT VE ŞEMSİYELER ORTAYA ÇIKTI
Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığındaki düşüşle bazı vatandaşların montlarını giydiği, bazılarının ise ince kıyafetlerle dışarı çıktığı görüldü.
Kaynak: DHA
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