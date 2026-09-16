İstanbul'da yağış başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da yağış başladı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da havaların soğumasıyla sabah saatlerinde yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte sabah saatlerinde etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Taksim Meydanı'nda yağışa yakalananlar şemsiye ve montlarla korunmaya çalıştı.

SABAH SAATLERİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde yağış etkisini gösterdi. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kentte sonbahar havası hissedilmeye başladı.

MONT VE ŞEMSİYELER ORTAYA ÇIKTI

Taksim Meydanı'nda yağmura yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığındaki düşüşle bazı vatandaşların montlarını giydiği, bazılarının ise ince kıyafetlerle dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da yağış başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

08:40
Arda Güler, Mourinho’yu bin pişman etti Real Madrid’i galibiyete taşıdı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı
08:38
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
08:25
Kadir İnanır’ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor Yüklü mirasının sahibi belli olacak
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak
07:51
MİT’ten “Aydo Yazılım“ şirketine operasyon Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında
MİT'ten "Aydo Yazılım" şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında
07:32
Döner, sucuk, köfte Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak
07:15
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu “Öcalan’a villa verilecek“ iddiasına yanıt
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan'a villa verilecek" iddiasına yanıt
03:35
Mekke’ye İHA saldırısı O anlar kamerada
Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 08:54:17. #.0.3#
SON DAKİKA: İstanbul'da yağış başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement