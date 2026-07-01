İstanbullular Sıcak Havada Serinleme Peşinde - Son Dakika
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İstanbullular Sıcak Havada Serinleme Peşinde

01.07.2026 15:30
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Sıcak havanın etkisiyle İstanbullular sahil ve parklara akın etti, serinlemek için çeşitli yöntemler denendi.

Megakentte sıcak havanın etkisini artırmasıyla serinlemek isteyen İstanbullular, sahil kenarları ve parklarda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Valiliğinin, 1 Temmuz'un "yılın en sıcak günü" olacağı ve hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye yükseleceğini açıklamasının ardından kentte sıcak hava etkisini hissettirdi.

Bunaltıcı sıcaktan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, sahiller, parklar, millet bahçeleri ve ağaç gölgelerinde serinlemenin yollarını aradı.

Beşiktaş'ta sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler kendilerini Bebek Sahili'nden Boğaz'ın serin sularına bıraktı.

Bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları ise sahil kenarında piknik yaparak vakit geçirdi. Bölgede gün boyunca yoğunluk gözlendi.

Büyükçekmece'de de vatandaşlar denize girerek, şezlonglarda dinlenerek ve yeşil alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

İlçe sakinlerinden Burhan Benli, hava sıcaklığının uygun olduğunu belirterek, "Avrupa kavruluyor, 45-50 derecelerde. Burada harika bir güneş var, çok sıcak olsa oturulmaz. Kalabalık ama deniz güzel değil, kirli. Pazar günleri adım atacak yer yok." açıklamalarında bulundu.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Sahili, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin adresi oldu. Salacak Sahili'nden denize girerek serinleyen vatandaşlar, kayalıklarda güneşlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular Sıcak Havada Serinleme Peşinde - Son Dakika

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