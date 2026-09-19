İSTE\'de denizcilik simülatör merkezi İMEAK desteğiyle hizmete girdi

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE), denizcilik eğitiminde uygulama imkanlarını artıracak Simülatör Merkezi törenle hizmete açıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, İSTE Merkez Kampüs Mavi Salon'da düzenlenen törende, İskenderun'un köklü denizcilik kültürü ve limanlarıyla önemli bir merkez olduğunu söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odasının katkılarıyla açılan merkezin öğrencilerin seyir planlaması, makine operasyonları ve kriz yönetimi gibi alanlarda uygulamalı eğitim almalarına katkı sağlayacağını belirten Duruel, "Bizim rotamız net bilim, teknoloji, nitelikli üretim ve güçlü iş birliği." diye konuştu.

Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Dandıl, merkezin öğrencilerin teorik bilgilerini denize çıkmadan önce gerçeğe yakın senaryolarla uygulamalarına imkan sağlayacağını dile getirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da simülatör desteğini öğrencilerin meslek hayatına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlayan bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından merkezin üniversiteye kazandırılmasına katkı sağlayan Kıran ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu'ya plaket verildi.

Tören, açılış kurdelesinin kesilmesi ve simülatör merkezinin gezilmesiyle sona erdi.