 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İSTE, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda Deniz Çayırı Ekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İSTE, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda Deniz Çayırı Ekimi Gerçekleştirdi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Doğa ve Bilim Derneği tarafından desteklenen 'Deniz Çayırlarının Korunması, Rehabilitasyonu ve Restorasyonu' projesi kapsamında Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırı ekimi gerçekleştirdi. Deniz çayırlarının azaldığı ve yaşam alanlarını yitirdiği belirtilirken, projenin amacı deniz çayırlarını tekrar hayata kazandırmak ve birçok canlı için yaşam alanı oluşturmak.

İSTE, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı\'nda Deniz Çayırı Ekimi Gerçekleştirdi
23.12.2023 - 14:41,
Abone Ol

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesince Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırı ekimi yapıldı.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgür Dara'nın yüksek lisans tezi araştırma projesi kapsamında Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğa ve Bilim Derneğince desteklenen "Deniz Çayırlarının Korunması, Rehabilitasyonu ve Restorasyonu" projesi kapsamında bitkinin ekimini gerçekleştirdiklerini anlatan Turan, ekosistemde birçok alanda katkısı bulunan deniz çayırlarının çok sayıda bölgede yok olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Turan, projeleri kapsamında deniz çayırlarının yeniden hayata kazandırarak çoğalmasını sağlamak için Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırı ekimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bitkilerin gelişimini takip ettiklerini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Deniz çayırlarının önümüzdeki günlerde bölgeye yayılmalarını göreceğimizi umut ediyoruz. Deniz çayırları, Akdeniz'de ve Ege'de yaygın olarak bulunmakta ama birçok çevresel faktörlerden kaynaklı giderek azalmakta ve yaşam alanlarını yitirmektedir. Deniz çayırlarını tekrar hayata kazandırmayı, varlıklarını sürdürmesini sağlamayı ve birçok canlı için eskisi gibi bir yaşam, üreme alanı oluşturmayı planlamaktayız."?????

Kaynak: AA
YORUMLAR

İskenderun, Çevre, Doğa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTE, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda Deniz Çayırı Ekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz yeni diziyle ekrana dönüyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları

Son Dakika
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:29:22. #1.11#
SON DAKİKA: İSTE, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda Deniz Çayırı Ekimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement