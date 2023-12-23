İSTE, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı\'nda Deniz Çayırı Ekimi Gerçekleştirdi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesince Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırı ekimi yapıldı.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgür Dara'nın yüksek lisans tezi araştırma projesi kapsamında Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğa ve Bilim Derneğince desteklenen "Deniz Çayırlarının Korunması, Rehabilitasyonu ve Restorasyonu" projesi kapsamında bitkinin ekimini gerçekleştirdiklerini anlatan Turan, ekosistemde birçok alanda katkısı bulunan deniz çayırlarının çok sayıda bölgede yok olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Turan, projeleri kapsamında deniz çayırlarının yeniden hayata kazandırarak çoğalmasını sağlamak için Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı'nda deniz çayırı ekimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bitkilerin gelişimini takip ettiklerini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Deniz çayırlarının önümüzdeki günlerde bölgeye yayılmalarını göreceğimizi umut ediyoruz. Deniz çayırları, Akdeniz'de ve Ege'de yaygın olarak bulunmakta ama birçok çevresel faktörlerden kaynaklı giderek azalmakta ve yaşam alanlarını yitirmektedir. Deniz çayırlarını tekrar hayata kazandırmayı, varlıklarını sürdürmesini sağlamayı ve birçok canlı için eskisi gibi bir yaşam, üreme alanı oluşturmayı planlamaktayız."?????