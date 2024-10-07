İşten Çıkarılan İşçilere Ziyaret - Son Dakika
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İşten Çıkarılan İşçilere Ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak, işten çıkarılan işçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

07.10.2024 17:18
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kentte bazı belediyelerde işten çıkarılan ve eylem yapan işçileri ziyaret etti.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam ediyor.

AK Parti İl Başkanı Ocak, beraberindeki partililerle işçileri ziyaret etti.

İşçilerle ve Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Kahraman ile görüşen Ocak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi ve Bağlar Belediyesinde işten çıkarılan işçiler olduğunu söyledi.

"DEM Parti yönetimindeki belediyelerde bugüne kadar yaklaşık 600 işçi işten çıkarıldı." diyen Ocak, bunun büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Ocak, şunları kaydetti:

"1 Nisan'dan bu yana emekçiler sendikal baskılara maruz kalmakta, iş akitleri hiçbir hukuki dayanak olmadan feshedilmektedir. Seçim meydanlarında işçilerin hakkını savunacağını iddia edenlerin, mazbatayı alır almaz işçi kardeşlerimizi işinden, ekmeğinden etmeleri kabul edilemez bir durumdur. Bir zamanlar emekten, işçiden, adaletten yana ses yükseltenler, şimdi ne oldu? Mazbatayı alır almaz emekçiyi kapı dışarı etmek, seçim meydanlarında verilen sözlerin unutulduğunu açıkça göstermektedir. Bu adaletsizliğe ve bu haksızlığa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızın rızkıyla oynayarak hiçbir yere varılamaz. Her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olacağız ve bu kıyımın karşısında dimdik duracağız. Bir kez daha haykırıyoruz, işçi kardeşlerimiz hak ettikleri saygıyı ve güvenceyi geri kazanmalıdır. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz için iş, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda onur ve yaşam güvencesidir. İşçilerin emeği üzerinden siyaset yapmak, halkın güvenini suistimal etmek demektir. Bu kıyım karşısında sessiz kalanlar halkın vicdanında mahkum olacaktır. Hep birlikte bu haksızlıkların sona ermesi için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mehmet Raşit, AK Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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