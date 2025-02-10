İstihdam ve İşsizlik Verileri Açıklandı - Son Dakika
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İstihdam ve İşsizlik Verileri Açıklandı

Bakan Işıkhan, işsizlik oranının %8,5'e düştüğünü ve istihdamın arttığını duyurdu.

10.02.2025 13:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İşsiz sayısının 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldığını belirten Işıkhan, "İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine geriledi." bilgisini verdi.

Işıkhan, 2024 Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayısının 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranının ise yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İş gücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstihdam ve İşsizlik Verileri Açıklandı - Son Dakika

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