İstiklal Caddesi'nde Arbede: Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde Arbede: Filistin Destek Gösterisi

İstiklal Caddesi\'nde Arbede: Filistin Destek Gösterisi

Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, arbede yaşandı, Vali uyarılarda bulundu.

20.04.2025 04:11
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BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde toplanarak, Filistin'e destek gösterisi yapmak için Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı. İzinsiz gösteri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

Beyoğlu'nda İstanbul Valiliği tarafından izin verilmeyen Filistin'e destek gösterisine CHP İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri de katıldı. Ellerinde dövizler ve bayraklarla gösteriye katılan grup, İstiklal Caddesi'nde yürümek istedi. Polis, grubun yaptığı gösterinin izinsiz olduğu, kanunsuz sloganlar atıldığı ve polise yabancı cisim atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Grubun polis barikatına baskı yapması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı polis memurları ve göstericiler yere düştü. Arbede sonrası dağılmayan grubun içinde bulunan Özgür Çelik oturma eylemi yaptı. Ardından Çelik ve gösteriye katılan grup, Tünel Meydanı'nda olaysız şekilde ayrıldı.

'TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE HİÇBİR GÖSTERİYE İZİN VERİLMEMEKTEDİR'

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Gül, "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir. İstanbul'un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir. Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir. Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde Arbede: Filistin Destek Gösterisi - Son Dakika

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