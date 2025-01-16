İstiklal Caddesi\'nde Kaza: Uykusuz Araç Kullanımı Felakete Neden Oluyordu

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BEYOĞLU İstiklal Caddesi 'nde demir direğe çarparak ölümden dönen otomobilin sürücüsü Samet Can Duman, "İki gün boyunca uykusuz araç kullandım. Gözlerim kapanma noktasına geldiğinde solumdaki bayanlara vurmamak için demirleri gördüm, oraya girmek zorunda kaldım" dedi. Kazada ehliyeti olmadığı belirlenen Duman'a para cezası kesildi.

Kaza, 13 Ocak Pazartesi günü sabah saat 07.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İstiklal Caddesi'nde 34 HVD 635 plakalı otomobiliyle Beyoğlu Tünel istikametine doğru ilerleyen Samet Can Duman aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Durmaz kullandığı otomobille önce yol kenarındaki direğe ardından da bir iş yerine çarptı. O sırada caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kazada sürücü Duman ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Maksut İ. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobil ve bir iş yerinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken Duman'ın ehliyeti olmadığı belirlendi ve cezai işlem uygulandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin demir direğe çarpması ve direğin devrildiği anlar görülüyor.

'İKİ GÜN BOYUNCA UYKUSUZ ŞEKİLDE ARAÇ KULLANDIM'

Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Samet Can Duman, "Kaza saat 07.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'nde oldu. İki gün boyunca mecbur şekilde araç kullanmak zorundaydım. Üçüncü günü doldurduğumda yine mecburen araç kullanmak zorundaydım. Son bir saatim kaldığında, gözlerim kapanma noktasına geldiğinde solumdaki bayanları gördüm. Onlara vurmamak için sağa atacağım kendimi dedim. Sağ tarafta demirleri gördüm, direkt oraya girmek zorunda kaldım. Demirleri aştıktan sonra dükkanın kepengine girdim. Arabadan çıktım, şoka girdim zaten. Ehliyetim yoktu, ehliyet arayışına düşmüştüm o an. Çok şükür kimse yara almadı, bir ölüm olmadı, onun için mutluyum. Benim sağlık durumum iyi, kafada birkaç tane çatlak ve şişlikler meydana geldi" şeklinde konuştu.