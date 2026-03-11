İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlanıyor

11.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılına özel programlar ve içerikler sunacak.

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü için hazırlanan içerikleri izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulünün 105. yıl dönümüne özel hazırlanan programlar, yarın TRT ekranlarında olacak.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabul ediliş öyküsünün anlatıldığı "O Günün Hikayesi", yarın 9.30'da TRT Türk'te yayımlanırken, program 19.00'da ise TRT Belgesel ekranında izlenebilecek.

TRT Çocuk'tan 12 Mart özel yayını

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", milli marşın dizelerinde anlatılmak istenenleri ele alan özel bölümüyle yarın 11.30, 15.30 ve 19.35'te ekrana gelecek.

İstiklal Marşı'nın güfte ve beste sürecinin anlatılacağı "Destanın Doğuşu - İstiklal Marşı" programı, 17.00'de TRT Müzik'te yayımlanacak.

Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı kaleme alış sürecinin anlatıldığı "Bir Şairden Daha Fazla - Mehmet Akif Ersoy", 10.30'da TRT Avaz'da izlenebilecek.

TRT Kürdi'de, Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel "Mehmet Akif Ersoy", 18.30'da yayında olacak.

TRT EBA'da İstiklal Marşı'na özel içerikler

Ersoy'un ilham dolu yolculuğunun anlatılacağı "Tarihimizin Gizli Kahramanları" programı 11.15'te, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve coşkusunu yansıtacak "İstiklal Bestesi" belgeseli, 17.35'te TRT EBA'da ekrana gelecek.

"Çılgın Takvim" programı 11.25'te izleyiciyle buluşacak. Milli Mücadele dönemine ışık tutacak "Devler Ardında Karınca Adımları" saat 17.15'te TRT EBA'da gösterilecek."

Ersoy'un hayatının işleneceği "Edebiyat Arası" programı 9.35'te TRT Genç'te izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT Radyolarında da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yılı işlenecek.

Kaynak: AA

Belgesel, Güncel, Müzik, Medya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:32:48. #.0.5#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın 105. Yılı Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.