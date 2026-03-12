4 Yaşından Beri İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuyan Esila'yı Cemil Tugay Makamında Ağırladı - Son Dakika
4 Yaşından Beri İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuyan Esila'yı Cemil Tugay Makamında Ağırladı

12.03.2026 14:40  Güncelleme: 15:41
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı anısına, 10 kıtasını ezbere okuyan 7 yaşındaki Meryem Esila Şen'i makamında ağırlayarak hediyeler takdim etti ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

(İZMİR) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 4 yaşından beri 10 kıtasını ezbere okuyan 7 yaşındaki Meryem Esila Şen ve ailesini makamında ağırladı. Minik Şen'le keyifli bir sohbet gerçekleşirken, Başkan Tugay hediyeler de takdim etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabulünün 105. yılında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İzmir Sanat'taki makamında, 4 yaşından itibaren İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan 7 yaşındaki öğrenci Meryem Esila Şen ve ailesini ağırlayan Başkan Tugay, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Buluşmada, Başkan Tugay'a sosyal medya üzerinden ulaşan anne Ayşe Şen ve baba İsmail Şen de eşlik etti. Yeşilyurt Agah Efendi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Esila ile sohbet eden Başkan Tugay, minik öğrenciye hediyeler de takdim etti.

Keyifli sohbet

Ziyarette, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan minik Meryem Esila Şen'i tebrik eden Başkan Tugay, "Okulla aran nasıl? Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorularını yöneltti. Şen, okulu, okumayı ve arkadaşlarını çok sevdiğini, büyüyünce hakim olmak istediğini söyledi. Tugay, "Zor bir iş, adaletli olmak gerekiyor. Suçlulara ceza mı vermek istiyorsun?" diye sorunca Şen "Evet" cevabını verdi. Tugay da gülerek, "Biz de onlara çok kızıyoruz" dedi.

Minik Şen'e hediyeler ve sürpriz uğurlama

Ziyaretin sonunda Şen'e kitap seti, yap-boz ve kulaklık hediye edildi. Başkan Tugay, Türk Bayrağı'nın yer aldığı mini sancak da takdim etti. Aileyi kapıya kadar uğurlayan Tugay, Şen'e "Senin benden bir isteğin var mı?" diye sordu. Anne ve baba Şen'e de, "Okulların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Bir ihtiyacınız olursa bize söyleyin" dedi. Başkan Tugay, minik Şen'i "Arkadaşlarına başkan amca bir gün bize ziyarete gelecek diye söyle. Mutlaka gelirim" sözleriyle uğurladı.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
