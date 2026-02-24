İstiklal Marşı Okuma Yarışması Düzenleniyor - Son Dakika
İstiklal Marşı Okuma Yarışması Düzenleniyor

24.02.2026 14:44
KAYMEK, 4-18 yaş arası gençlere İstiklal Marşı okuma yarışması düzenliyor. Başvurular 1 Mart'a kadar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından organize edilecek yarışmayla 4-6, 7-12 ve 13-18 yaş kategorilerinde çocuk ve gençler, İstiklal Marşı'nı seslendirecek.

Yarışma kapsamında katılımcılar, isimlerini ifade ettikten sonra İstiklal Marşı'nı fon müziği ve ritim olmaksızın, yalnızca şiir diliyle okuyarak milli mücadele ruhuna duydukları saygıyı ortaya koyacak.

İstiklal Marşı'nı nesilden nesile aktarmayı amaçlayan yarışmada, dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek.

Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin ve ayrıca 3 adet 3 bin lira mansiyon ödülü takdim edilecek.

Yarışmaya başvurular, 1 Mart Pazar günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı Okuma Yarışması Düzenleniyor - Son Dakika

