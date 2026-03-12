İstiklal Marşı Paneli Trabzon'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstiklal Marşı Paneli Trabzon'da

12.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Üniversitesi'nde 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy' paneli düzenlendi.

Trabzon Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu panel organize edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım, Anadolu'da erkek çocuklarına en çok Yunus Emre ve Mehmet Akif isimleri verildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Kalkışım, "İdeal gençlik samimiyet, fedakarlık ve feragat değerlerine sahiptir. Zulmün karşısındadır, merhametlidir, çalışkandır, vazife duygusuna sahiptir." ifadesini kullandı.

Panelde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Başkaya "İstiklal Marşı'nın Kabul Süreci", Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Uçak ise "Edebi Metin Olarak İstiklal Marşı" konulu sunum yaptı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Trabzon, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı Paneli Trabzon'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:19
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor
Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:26:25. #7.13#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı Paneli Trabzon'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.