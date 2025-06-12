İstiklal Yolu'nda Anma Yürüyüşü - Son Dakika
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İstiklal Yolu'nda Anma Yürüyüşü

İstiklal Yolu\'nda Anma Yürüyüşü
12.06.2025 11:21
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Muş'tan 15 kişi, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nde tarihî ruhu yaşamak için bir araya geldi.

Kastamonu'ya yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Muş'tan gelen 15 kişi, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na nakledilen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta bu yıl 19'uncusu düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"ne katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta, 9-12 Haziran tarihlerinde o günün ruhunu yaşatmak için "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştiriliyor.

Yürüyüşe bu yıl, Muş Genç Adımlar Derneği üyesi 15 kişi de katıldı.

Muş Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, yürüyüşe katılmak için yaklaşık bin kilometre geldiklerini söyledi.

İstiklal Savaşı'nda İstiklal Yolu'nun çok önemli tarihi rolü olduğunu vurgulayan Özcan, "Atalarımızdan bize miras kalan İstiklal Yolu'nda bu yolun ruhunu yaşamak için geldik. İnanılmaz bir atmosfer. Burada yürürken o anı hissettik, tüylerimiz diken diken oldu." dedi.

Yürüyüşe ilk kez katıldıklarını anlatan Özcan, "Muş Valisi olan eski Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın da selamını getirdik. Onun tavsiyesi ile yola çıkmıştık. İnanılmaz bir atmosferle karşılaştık. Önümüzdeki yıllarda da yeni arkadaşlarla katılmayı düşünüyoruz. Harika bir organizasyon olmuş." diye konuştu.

Zorlu bir parkurdan geçtiklerine işaret eden Özcan, "Zorlu bir coğrafya, atalarımızın bu zorlu şartlar altında verdiği mücadele inanılmaz. İnanılmaz bir doğa var. Gerçekten yürürken çok duygulandık. 'O cephaneleri nasıl taşıdılar' diye düşündük. Yürürken biraz da bunları hissettik. Onların o dönemde, o şartlarda buraları nasıl geçtiğini düşünürken gerçekten çok duygulandık. Çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Dernek üyelerinden Murat Argeş ise yaklaşık bin kilometre uzaktan geldiklerini dile getirerek, "Buradaki ruhu yaşamak istedik. 100 yıl önce dedelerimiz, ninelerimiz o günün şartlarında bu yolda neler yaşadı, onu hissetmek için geldik. İstiklal Savaşı döneminde yaşananları, o duyguyu yaşamak, hissetmek ayrı bir his. İstiklal ruhunu hissetmek bizim için çok farklı bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstiklal Yolu'nda Anma Yürüyüşü - Son Dakika

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