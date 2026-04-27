İstisnai Kadroların Kötüye Kullanımı ve Çözüm Bekleyen Sorunlar - Son Dakika
İstisnai Kadroların Kötüye Kullanımı ve Çözüm Bekleyen Sorunlar

27.04.2026 12:05
CHP'li vekilin şoförünün sınavsız memur yapılıp daire başkanı olması, istisnai kadroların suistimalini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, mevzuattaki boşlukların düzeltilmesi gerektiğini vurguluyor.

CHP İzmir Milletvekili Suat Özçağdaş'ın şoförünün Karşıyaka Belediyesi'nde istisnai kadrodan sınavsız memur ve ardından daire başkanı yapılması, istisnai kadroların kötüye kullanımını yeniden gündeme getirdi. 657 sayılı Kanun'un 59. maddesinde düzenlenen istisnai kadrolar, özel kalem müdürlükleri gibi özellikli pozisyonları kapsar. Ancak uygulamada bu kadrolar, şoför ve sekreter gibi kişilerin sınavsız memur yapılmasına olanak tanıyacak şekilde genişletilmiştir. Sayıştay bu durumu defalarca raporlamış ve düzenleme çağrısı yapmıştır.

İstisnai kadrolara açıktan atama için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alınması gerekir. Bu izin sürecinde ihtiyaç analizi yapılmaması, binlerce personeli olan bir belediyenin şoförünü özel kalem müdürü yapmasına yol açmıştır. Mevzuata göre, istisnai kadrodan diğer kadrolara kısa sürede atama mümkündür; adaylık hükümleri uygulanmaz. Ancak lise mezununun 1. dereceli özel kalem müdürü olması, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesine aykırıdır. Devlet Personel Başkanlığı'nın aksi yöndeki görüşü ise tartışmalıdır. Kamu vicdanını yaralayan bu durumun düzeltilmesi için yasal düzenleme şarttır.

Son Dakika Güncel İstisnai Kadroların Kötüye Kullanımı ve Çözüm Bekleyen Sorunlar - Son Dakika

SON DAKİKA: İstisnai Kadroların Kötüye Kullanımı ve Çözüm Bekleyen Sorunlar - Son Dakika
