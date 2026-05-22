İstmarin, Uluslararası Mavi Bayrak Ödülünü İkinci Kez Kazandı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK bünyesinde faaliyet gösteren İstmarin, çevre odaklı yönetim anlayışıyla uluslararası başarısını sürdürdü. İstinye ve Tarabya Tekne Parkları, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 Mavi Bayrak listesinde üst üste ikinci kez yer aldı.

2026 Mavi Bayrak sonuçlarına göre Türkiye, plaj kategorisinde dünya üçüncülüğünü korurken marina kategorisinde de dikkat çeken bir başarı elde etti. Bu yıl Türkiye genelinde 30 marina Mavi Bayrak almaya hak kazandı. İstanbul'da ödül alan 4 marinadan 2'si ise İSPARK-İstmarin'e ait İstinye ve Tarabya Tekne Parkları oldu.

MAVİ BAYRAK: ULUSLARARASI GÜVEN VE PRESTİJİN SİMGESİ

Türkiye'de 1993 yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı; çevre yönetimi, güvenlik, sağlık ve sürdürülebilir turizm alanlarında dünyanın en saygın çevre ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Ödülün üst üste ikinci kez alınması, İstmarin'in çevre ve sürdürülebilirlik standartlarını kalıcı hale getirdiğini ortaya koydu. Mavi Bayrak sertifikası için marinaların çevre yönetiminden atık kontrolüne, güvenlikten çevre eğitimine kadar uzanan 38 farklı kriteri eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. İstmarin'in bu kriterlerin tamamını karşılaması; su kalitesinin korunması, düzenli atık yönetimi, acil durum hazırlıkları ve sürdürülebilir işletme anlayışı konusundaki çalışmalarını bir kez daha tescilledi.

BOĞAZ'A YENİ NESİL TEKNE PARK MODELİ

İSPARK tarafından hayata geçirilen Tekne Park modeli, Boğaz kıyılarındaki düzensiz yanaşma ve görüntü kirliliğine çözüm üretmek amacıyla geliştirildi. Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında yaygın olarak kullanılan sistemle tekneler, kıyıdan belirli bir mesafede konumlandırılan yüzer iskelelere bağlanıyor.

Bu uygulama sayesinde sahil şeridinin vatandaşlar tarafından daha erişilebilir kullanılması sağlanırken, teknelerin kıyıya gelişigüzel bağlanmasından kaynaklanan görüntü ve erişim sorunlarının da önüne geçiliyor. Model aynı zamanda Boğaz'ın doğal dokusunun ve su kalitesinin korunmasına katkı sunuyor.

İSTANBUL KIYILARINA ULUSLARARASI TESCİL

İstmarin'in art arda elde ettiği Mavi Bayrak başarısı, İstanbul'un kıyı yönetimi ve çevre standartları konusundaki kararlılığını uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koydu. İstmarin, çevre dostu ve sürdürülebilir marina anlayışıyla İstanbul'un kıyılarında dünya standartlarında hizmet vermeyi sürdürüyor.