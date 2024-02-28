İSTOK, 28 Şubat Darbesi İnsan Hakları İhlallerini Kınadı

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İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle açıklama yaparak bu dönemdeki insan hakkı ihlallerini kınadı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin siyasi tarihinde neredeyse her 10 yılda bir darbe veya muhtıraların yaşandığı belirtildi.

Bu darbelerden birinin de yüz binlerce insanın temel haklarını ihlal eden 28 Şubat darbesi olduğu vurgulanan açıklamada şunları kaydedildi:

"28 Şubat sürecinde, en temel hak ve özgürlüklerden din ve inanç hürriyeti yoğun ve sistematik biçimde ihlal edilmiştir. Bu süreçte en büyük ayrımcılık ve şiddet kadınlara yönelik olmuştur. İkna odalarında nice kadın, darbeci zihinlerce dini tercihleri hiçe sayılarak başörtülerini çıkarmaya zorlanmıştır. Bu odalarda sözde ikna çabalarına, özünde ise ağır psikolojik travmalara maruz bırakılan kadınların çoğu başarıyla kazandıkları üniversitelerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Darbecilerin esas maksadı milleti çok boyutlu ağır bir kıskaca alarak halk ayaklanmasına varacak infialler oluşturmak ve ülkemizi siyasi olarak da bugün 15 Temmuz'u gerçekleştiren dış güçlerin boyunduruğuna teslim etmekti. 28 Şubat postmodern darbesinin 28. yıl dönümünde yaşanan insan hakkı ihlallerini kınıyor, bir daha benzer mağduriyetlerin yaşanmamasını temenni ediyoruz."