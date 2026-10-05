ISUBÜ, dijital ayak izi riskine karşı ailelere çocukları dikkatle takip etmeyi önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ISUBÜ, dijital ayak izi riskine karşı ailelere çocukları dikkatle takip etmeyi önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISUBÜ, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı aileleri uyardı. Dijital ayak izi konusunda sosyal destekten yoksun çocukların daha dikkatli takip edilmesi, ebeveynlerin de BTK Akademi'deki ücretsiz eğitimlerden yararlanması istendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı aileleri uyardı.

ISUBÜ Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve Siber Güvenlik Müdürü Doç. Dr. Remzi Gürfidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların dijital risklerden korunmasında aile içi iletişimin önemli olduğunu belirtti.

Çocuklarla açık ve güven temelli iletişim kurulmasının dijital ortamlardaki risklerin fark edilmesine katkı sağlayacağını aktaran Gürfidan, özellikle sosyal destekten yoksun hisseden ve arkadaşlık ilişkilerinde güçlük yaşayan çocukların çevrim içi ortamlarda daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital ayak izinin, bireylerin internet ortamındaki faaliyetleri sonucunda bıraktığı izleri kapsadığını dile getiren Gürfidan, çocuklara "paylaşmadan önce düşün" ilkesinin kazandırılması gerektiğini kaydetti.

Ebeveynlerin de dijital okuryazarlık konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Gürfidan, BTK Akademi'deki ücretsiz eğitimlerden yararlanılabileceğini aktardı.

Gürfidan, ebeveynlerin çocuklara dijital dünyada rol model olması gerektiğini vurgulayarak, ailelerin kendi sosyal medya kullanımı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin davranışlarına da dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Dijital ortamlardaki sahte profillerin çocuklar açısından önemli risk alanlarından biri olduğunu anlatan Gürfidan, çocuklara karşılarına çıkan her profilin gerçek bir kişiye ait olmayabileceğinin anlatılması gerektiğini kaydetti.

"Amaç bilinçli dijital bireyler yetiştirmek"

ISUBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Naif Fıratcan Çınar da dijital içeriklerin özellikle çocuklar ve gençlerin yaşamında önemli yer tuttuğunu belirterek, kontrolsüz içerik tüketiminin çeşitli riskler oluşturabildiğini söyledi.

Üniversite bünyesindeki Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla dijital güvenlik, dijital okuryazarlık ve çocuklarda dijital ayak izi farkındalığına yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çınar, "Çocuklarımızın internette attığı her adım kalıcı bir dijital iz bırakıyor. Hedefimiz onları sadece teknoloji kullanan bireyler değil, neyi, nasıl ve ne sonuç doğuracağını bilerek hareket eden bilinçli bireyler haline getirmek." dedi.

Daha önce yürütülen Siber Isparta Projesi ile elde edilen bilgi birikiminin eğitim, okul çalışmaları ve ailelere yönelik bilgilendirme programlarıyla sürdürüldüğünü dile getiren Çınar, dijital risklere karşı yasaklayıcı değil farkındalık oluşturan bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
TeknolojiGüvenlikEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Pakistan’da binlerce kişi başkente ilerliyor Tek bir talepleri var Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:41:03. #7.12#
SON DAKİKA: ISUBÜ, dijital ayak izi riskine karşı ailelere çocukları dikkatle takip etmeyi önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei