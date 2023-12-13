İsveç Büyükelçiliği\'nden Santa Lucia resepsiyonu

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği, "Santa Lucia" resepsiyonu düzenledi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte verilen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mard, burada yaptığı konuşmada "Lucia"nın ışık anlamına geldiğini ve İsveç'te yılın karanlık bir zamanı olduğunu, Lucia'nın karanlığın sonsuza dek sürmeyeceğini hatırlattığını söyledi.

Büyükelçi Mard, İsveç ve Türkiye'nin uzun ve tarihi ilişkilere sahip olduğuna vurguladı, iki ülkenin ticaret, eğitim ve kültürel alanlarda işbirliği yaptığını dile getirdi.

"Bildiğiniz gibi İsveç yakın gelecekte Türkiye ile NATO'da müttefik olmayı umuyor ve bu benim ülkem için en önemli önceliklerden biri." diyen Mard, İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkileri derinleştirmeye ve genişletmeye devam etmek istediklerini kaydetti.

Mard, Lucia'nın "bir araya gelmek", "nazik olmak" ve "karanlığın aydınlığı bastıramayacağını hatırlamak" anlamına geldiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Santa Lucia korosu şarkılar söyledi.

Resepsiyonda, Santa Lucia gününe özgü safranlı çörek ikram edildi.