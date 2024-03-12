İsveç Dışişleri Bakanı, NATO Üsleri ve Nükleer Silah Konuşlandırılmasına Karşı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, topraklarında kalıcı NATO üsleri kurulması ve nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olduklarını söyledi.
Billström, İsveç'in İttifak'a 32'nci üye olarak katılması dolayısıyla Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen bayrak töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Ülkesinin üyelikten önce de NATO'yla ortak operasyonlara katıldığını hatırlatan Billström, "Elbette İsveç'te NATO birlikleri faaliyet gösterecek. Ancak kalıcı NATO üsleri istemiyoruz." dedi.
Billström, aynı şekilde ülkesinin prensip olarak diğer müttefiklere birlik göndermek konusunda da istekli olduğunu ifade ederek, Letonya'ya mekanize bir tabur göndermeye hazırlandıklarını belirtti.
Son haftalarda Avrupa'da gündem olan nükleer silah konuşlandırma gerekliliği tartışmasına değinen Billström, şunları söyledi:
"Barış zamanında topraklarımızda nükleer silahlara sahip olmak için herhangi bir neden görmüyoruz. Bu konuda Norveç ve Danimarka'nın yolunu izleyeceğiz. NATO'da yalnızca ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere üç ülkenin nükleer silahlara sahip olduğunu ve Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana hiçbir üye devletin toprağına nükleer silah konuşlandırılmadığını hatırlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir üye devlet elbette kendi isteği dışında nükleer silahlara sahip olmak zorunda değildir. Dolayısıyla bu konunun biraz abartıldığını düşünüyorum."
Billström, yine de nükleer silahların NATO'nun savunma ve caydırıcılık doktrininin bir parçasını teşkil ettiğinin farkında olduklarını dile getirerek, "Biz NATO'ya bu konuda hiçbir ön koşul olmadan girdik." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dün yaptığı açıklamada "Nükleer silahlara sahip müttefiklerin sayısını artırmaya yönelik bir plan yok. Elbette mevcut konvansiyonel güçler karşısında duruşumuzu sürekli değerlendiriyoruz. Ancak İsveç'te Baltık ülkelerinde olduğu gibi bir muharebe grubu oluşturma planımız yok." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in İsveç'te düzenlenecek Eurovision'dan menedilmesi
Billström, bu sene ülkesinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'ndan İsrail'in menedilmesi yönündeki çağrıların hatırlatılması üzerine, "Bu İsveç hükümetini ilgilendirmeyen bir soru. Eurovision'un düzenleyicilerini ve tabii ki kimin katılıp kimin katılmayacağına karar verecek olan Avrupa Yayın Birliğini ilgilendirir. Bu yüzden bunun dışında kalacağım." değerlendirmesini yaptı.
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