İsveç, NATO'ya entegrasyonunu tamamladı ve Letonya'ya askeri birlik gönderecek - Son Dakika
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İsveç, NATO'ya entegrasyonunu tamamladı ve Letonya'ya askeri birlik gönderecek

İsveç, NATO\'ya entegrasyonunu tamamladı ve Letonya\'ya askeri birlik gönderecek

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya entegrasyonunu tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini duyurdu. Gönderilecek birlikte 400 ila 500 personel, paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları bulunacak.

25.04.2024 20:43
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) entegrasyonunu bugün tamamladığını ve gelecek yılın başlarında Letonya'daki NATO taburuna askeri birlik göndereceklerini bildirdi.

Kristersson, yaptığı basın toplantısında, İsveç Genelkurmay Başkanlığı ile NATO'nun ortak bir deklarasyona imza attığını belirterek, İsveç'in 2022'de NATO üyeliği için başlattığı sürecin tamamladığını kaydetti.

İsveç Başbakanı Kristersson, "Gelecek yıl başında hükümet, Letonya'daki Kanada liderliğindeki NATO tugayına asker gönderme kararı almıştır. Askeri birlikte 400 ila 500 personelin yanı sıra paletli zırhlı muharebe aracı CV 90 ve Leopard tankları da bulunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Letonya, İsveç, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

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