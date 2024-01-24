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İsveç Dışişleri Bakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Onayını Bekliyoruz - Son Dakika
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İsveç Dışişleri Bakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Onayını Bekliyoruz

TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını beklediklerini belirtti. İsveç'in NATO'ya katılımının memnuniyet verici bir adım olduğunu ifade eden Bakan Billström, İsveç'in NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacağını vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın NATO Onayını Bekliyoruz
24.01.2024 - 00:38,
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TBMM'de İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya katılımına onay verilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Bakan Billström tarafından yapılan açıklamada, "Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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