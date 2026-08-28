İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

İsveç\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
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Stockholm'de düzenlenen resepsiyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü coşkuyla anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçilik rezidansında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yasemin Celbiş ve Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın davetlileri karşıladı.

Resepsiyona, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Celbiş, yaptığı konuşmada, "Atatürk'ün önderliğinde bu zafer sırasında sergilenen cesaret, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açması bakımından değil, aynı zamanda tüm ulus adına büyük fedakarlıklar barındırmasıyla Türk milletinin kimliğinin bir parçası haline gelmesi bakımından da hayati bir değere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Askeri Ataşe Albay Aydın da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değinerek "Bugün Atatürk'ü ve bağımsızlığımız uğruna canlarını veren herkesi büyük bir saygıyla anıyoruz. Aslında bugün sadece askeri bir gün değil; özgür, bağımsız ve egemen bir ülkede yaşama irademizi temsil ediyor." dedi.

Misafirlere Türk mutfağına has yiyeceklerin ve içeceklerin sunulduğu resepsiyonda, bulgur üstü kavurma ikram edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Stockholm, Güncel, İsveç, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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