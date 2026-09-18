İsveç'te hükümet kurma görevi Andersson'a verildi, Riksdag 28 Eylül'de toplanacak - Son Dakika
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İsveç'te hükümet kurma görevi Andersson'a verildi, Riksdag 28 Eylül'de toplanacak

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İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül seçiminin ardından hükümeti kurma görevini Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a verdi. Norlen yeni Riksdag'ın 28 Eylül'de toplanacağını, Andersson ise görevi yapıcı şekilde üstleneceğini açıkladı.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, 13 Eylül'de yapılan genel seçimde en çok oyu alan Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a hükümeti kurma görevini verdiğini açıkladı.

Norlen, 13 Eylül'deki genel seçimin ardından oyların tamamının sayılması üzerine parti liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen Norlen, "Sosyal Demokratlar lideri Andersson'a, Riksdag'ın kabul edebileceği bir hükümet kurma görevini verdim." dedi.

Norlen, yeni parlamentonun 28 Eylül'de toplanacağını ve yeni bir parlamento başkanı seçileceğini anımsatarak, kurulacak yeni hükümete ilişkin sürecin seçilecek isimle devam edeceğini belirtti.

Andersson da hükümet kurma görevini yapıcı bir şekilde üstleneceğini ifade ederek, "İsveç'e yeni bir işbirliği ruhuyla liderlik etmek isterim." diye konuştu.

İsveç Devlet Televizyonu SVT, dün resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını belirtmiş, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blokun oyların yüzde 49,5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazandığını ifade etmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar seçimi ilk sırada yüzde 28'lik oy oranıyla tamamlamış, resmi sonuçların hafta sonu açıklanacağı aktarılmıştı.

İktidardaki sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48,8 olurken, sağ blok parlamentoda 173 sandalye elde etmişti.

Kaynak: AA
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