İsveç'te Merkez Parti lideri Ringqvist'in başbakanlığı 324 hayır oyuyla reddedildi - Son Dakika
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İsveç'te Merkez Parti lideri Ringqvist'in başbakanlığı 324 hayır oyuyla reddedildi

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İsveç Parlamentosunda Merkez Parti lideri Ringqvist'in başbakanlığı için yapılan oylamada 324 hayır, 25 evet oyu çıktı ve adaylık reddedildi. Parlamento Başkanı Norlen, hükümet kurma görevini Başbakan Kristersson'a verdi; Kristersson görevin zor olduğunu söyledi.

İsveç Parlamentosunda, Merkez Parti lideri Elisabeth Thand Ringqvist'in başbakanlığı için yapılan oylamadan "hayır" sonucu çıktı.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçim sonrası hükümet kurma süreci devam ederken, İsveç Parlamentosunda Merkez Parti lideri Thand Ringqvist'in başbakanlığı için oylama yapıldı.

Parlamentoda yapılan oylamada, 324 milletvekilinin "hayır", 25 milletvekilinin "evet" oyu kullanması neticesinde Thand Ringqvist'in başbakanlığı reddedilmiş oldu.

İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen, bir sonraki tur için hükümet kurma görevinin mevcut Başbakan ve Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a verildiğini açıkladı.

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, görevinin oldukça zor olduğunu ifade ederek, tüm parti liderleriyle bir araya geleceğini söyledi.

İsveç medyası da genel seçimin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen ülkede hükümetin kurulamadığını belirtti.

Daha önceki hükümet kurma görüşmeleri olumsuz sonuçlandı

İsveç'te 13 Eylül'de düzenlenen genel seçimde, Sosyal Demokratların liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Norlen, Sosyal Demokratların lideri Magdalena Andersson'a iki kez hükümeti kurma görevi vermiş, koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmayınca azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin oylama yapılacağını açıklamıştı.

İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada da Andersson liderliğindeki azınlık hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Norlen, en son, 19 Ekim'de Thand Ringqvist'e hükümeti kurma görevini vermiş, Merkez Parti lideri Thand Ringqvist de yeterli desteği alamadığını açıklamıştı.

Bu arada, İsveç medyası, ülke yasalarına göre parlamentoda 4 isim için "başbakanlık" oylaması yapılabileceğini, bunlardan ikincisinin bugün düzenlendiğini belirterek, 4 adayın da başarısız olması durumunda erken seçim sürecinin başlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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