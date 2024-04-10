İsveç'te Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi namazlarını eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren İsveç Diyanet Vakfı Sosyal Din İşleri Müşaviri Kerim Birinci, toplumsal birliğe ve beraberliğe işaret etti.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Birinci, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan da hutbede, anne, baba ve yakın akraba ile bayramlaşmanın önemine atıfta bulundu.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince lokum ve bisküvi ikram edildi.