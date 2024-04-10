İsveç'te Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika
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İsveç'te Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Fittja Ulu Camisi'nde bayram namazı kılan Müslümanlar, camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi namazlarını eda etti. Namaz öncesinde yapılan vaazlarda toplumsal birliğe ve beraberliğe vurgu yapıldı. Bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiği belirtildi. Namazın ardından cemaate lokum ve bisküvi ikram edildi.

10.04.2024 09:21  Güncelleme: 09:22
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı dışarıda olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi namazlarını eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren İsveç Diyanet Vakfı Sosyal Din İşleri Müşaviri Kerim Birinci, toplumsal birliğe ve beraberliğe işaret etti.

İnsanların birbirlerine her konuda yardımcı olması gerektiğini vurgulayan Birinci, bayram gününde kırgınlıkların ve dargınlıkların son bulması gerektiğini söyledi.

Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan da hutbede, anne, baba ve yakın akraba ile bayramlaşmanın önemine atıfta bulundu.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince lokum ve bisküvi ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'te Müslümanlar Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika

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